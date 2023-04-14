Заключён контракт по продлению улицы Орловских партизан

В связи с этим могут вырубить ещё 371 дерево.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, соответствующий муниципальный контракт заключён с ООО «Монолитстрой». Цена вопроса – 111,3 миллиона рублей.

Улицу продлят на участке от Московского шоссе до Космонавтов, причём сдача всех работ запланирована уже на 1 декабря текущего года. Сообщается, что ширина нового участка составит 11 метров – предусмотрены две полосы движения, тротуары, освещение, а также искусственные неровности. Также здесь оборудуют «карманы» для заезда автомобилей и две дополнительные гостевые стоянки. Общее количество новых парковочных мест — 103.

Также в горадминистрации отдельно осветили вопрос с вырубкой деревьев. Сообщается, что будет вырублено до 5% от их общего объёма или 371 дерево. Однако этот факт должны компенсировать новыми высадками аналогичного числа деревьев, причём не молодых, а уже взрослых – в возрасте пяти лет.

Напомним, что недавно строительством этой улицы заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Главный следователь потребовал доложить ему полную информацию о возможном нарушении прав местных жителей.

ИА «Орёлград»