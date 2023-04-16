Под Орлом ревнивец ударил соперника телевизором по голове

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел необычное уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, на днях на рассмотрение от органов следствия поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса РФ. Причиненные им травмы вызвали длительное расстройство здоровья у потерпевшего, к тому же обвиняемый использовал весьма любопытный предмет в качестве оружия.

Суд установил, что инцидент произошел между двумя мужчинами в сентябре 2022 года. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, заподозрил потерпевшего в том, что тот оказывает его супруге чрезмерные знаки внимания. На почве ревности он нанес сопернику не менее двух ударов в область груди и шеи, а затем, используя телевизор в качестве оружия, бросил его в голову потерпевшего. В результате соперник получил телесные повреждения, которые эксперт оценил как травмы, причинившие средней тяжести вред здоровью. Впрочем, все закончилось миром.

«В ходе рассмотрения дела потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением, — рассказали в пресс-службе суда. — Суд, учитывая, что обвиняемый ранее не был судим, обвинялся в совершении преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред, ходатайство потерпевшего удовлетворил и на основании статьи 25 УПК РФ прекратил производство по уголовному делу. Постановление в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»