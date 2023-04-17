Туристов в Орел завлекут туалетом и фотозонами

Город взял курс на повышение туристической привлекательности.

Мэрия в новой редакции утвердила муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие центра города Орла». Теперь она называется «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022-2024 годы». Задача программы — формирование комфортной и уникальной городской среды, направленное на повышение качества жизни жителей, пребывания гостей города и качественное функционирование туристской инфраструктуры. Соисполнителями являются МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», городское управление культуры, Детский парк и Городской парк культуры и отдыха.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 217,389 миллиона рублей, причем все они будут выделены в текущем году. Из них средства федерального бюджета составят 215 миллионов рублей, средства областного бюджета – 2,171 миллиона рублей, средства бюджета города Орла – 217,39 тысячи рублей. Ожидается, что результатом успешного исполнения программы станет повышение туристической привлекательности города Орла, что вызовет рост числа туристов и объемов предоставляемых услуг в сфере туризма.

В рамках программы в 2023 году планируется установить пять информационных стоек навигации, три пандуса, три стойки экстренного вызова, один общественный туалет, 15 фотозон, 23 ориентирующих указателя, карт-схем, информационных конструкций и знаков, 85 световых консолей, арт-объектов и свето-декоративных арок. Кроме того, на 34 зданиях будет установлена архитектурная фасадная подсветка. Количество мобильных нестационарных торгово-ярморочных павильонов, мобильных стационарных некапитальных павильонов торговли, уличной мебели для проведения праздничных мероприятий в 2023 году – 257.

«Функциональное перепрограммирование общественных пространств позволит вернуть городу характер активного рекреационного центра, — считают в мэрии. — Реализация мероприятий программы в сочетании с потенциалом развития туризма приведет к формированию в туристском центре города максимально привлекательной для жителей и его гостей комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности, наследие, объекты застройки и ландшафты».

Из паспорта программы также следует, что проектное предложение благоустройства общественных пространств и формирования туристской инфраструктуры учитывает потребности всех целевых аудиторий. Оно направлено на создание благоприятных условий для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города и его гостей разных возрастных категорий и социальных групп, формирование досугово-событийной зоны.

ИА «Орелград»