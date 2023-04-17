В Орле ограничили движение на 10 улицах

17.4.2023 | 12:09 Важное, Новости, Общество

Причина – ремонтные работы.

Фото: Официальная страница мэра Орла Юрия Парахина «ВКонтакте»

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ограничения не носят постоянного характера, однако вводятся на определённый период. В это время на улицах может работать спецтехника, в связи с чем проезжую часть придётся сузить.

До 30 июня ограничания вводятся на улицах Деповской, Благининой (на участке от Московского шоссе до Беговой), Беговой (от Благининой до границы с Орлом), Кольцевой, Полярной и Энгельса. До 31 июля может быть затруднён проезд по Раздольной (от Бурова до кольцевой развязки) и Космонавтов  (от Металлургов до Бурова).

До 30 сентября ограничения вводятся на Карачевском шоссе (от Мостовой до границы города Орла). До 15 октября — на Комсомольской улице (от Карачевского до Кромского шоссе).

ИА «Орёлград»

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