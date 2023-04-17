В Орле срок годности на свинину пытались продлить на полгода

Однако Россельхознадзор выявил нарушение.

В этом помогли данные Федеральной государственной информационной системы «Меркурий», полученные с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает областное Управление ведомства, продление сроков годности произошло путём транзакции «производство/переработка». 20 марта её оформило уполномоченное лицо ООО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат».

Транзакцию оформили на «ноги свиные замороженные» со сроком годности до 20 сентября текущего года, но в качестве сырья использовалась такая же продукция со сроком годности до 21 марта текущего года.

Также в истекшем месяце зафиксированы ещё три подобных нарушения со стороны других орловских предприятий, правда, в этих случаях речь шла о более скромных сроках (от 15 дней и ниже).

По итогам проверок хозяйствующим субъектам объявлены предостережения. Учётныезаписи троих уполномоченных лиц временно заблокированы, ещё одному уполномоченному лицу вынесено предупреждение.

ИА «Орёлград»