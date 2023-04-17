В Орловской области «Болховкин луг» обустроит «СБК-ГрупП»

Подрядчика выбрали без конкурса.

Администрация Болхова самостоятельно провела анализ рынка и решила заключить контракт с единственным подрядчиком – так как предложение «СБК-ГрупП» являлось лучшим по цене и срокам работ.

В минувшем году проект благоустройства парка «Болховкин луг» победил во всероссийском конкурсе и получил грант в 70 миллионов рублей. «СБК-ГрупП» взялась выполнить эту работу за 66 миллионов.

Администрация города должна направить в Минстрой соответствующий контракт до 1 мая.

Как сообщает пресс-служба губернатора, правительство области одобрило выбор единственного подрядчика, однако окончательное решение будет вынесено после завершения всех установленных законом дополнительных проверок.

Согласно проекту, обновлённый «Болховкин луг» будет в себя включать семь зон отдыха, детские комплексы и спортивные тренажёры, асфальтированные тротуары, пешеходную дорожку и экологическую тропу. Также здесь оборудуют смотровую площадку, зоны для барбекю и скейтборда, дорожку и парковку для велосипедов, установят три вида светильников – пяти-, трёх- и однометровой высоты.

ИА «Орёлград»