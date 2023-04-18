Областная КСП в 1,5 раза увеличила число проверок

Аудиторы рассказали депутатам о своей работе в прошлом году.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин принял участие в заседаниях нескольких профильных комитетов Орловского облсовета народных депутатов. В частности, как сообщили в КСП, на заседании комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям он рассказал о результатах деятельности счетного органа за прошедший год.

«В ходе своего выступления Константин Паршин отметил, что в отчетном периоде было завершено 80 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 27 мероприятий — в контрольной форме, что в 1,5 раза превышает количество проведенных проверок в 2021 году, — следует из сообщения КСП. — Основное внимание при проведении контрольной деятельности уделялось направлениям расходов областного бюджета и реализации мероприятий национальных проектов на территории региона наиболее подверженных риску бюджетных нарушений».

В целом проверками охвачено 190 объектов контроля, в рамках проведения которых было зафиксировано 1034 нарушения в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 820,6 миллиона рублей. Значительный объем выявленных нарушений был допущен при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. В том числе были выявлены нарушения при обосновании начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) и способов производимых закупок, а также факты приемки невыполненных и некачественно выполненных работ.

«Выявленные обстоятельства послужили основанием для незамедлительных мер реагирования со стороны КСП, направленных на понуждение заказчиков и подрядчиков к устранению негативных последствий допущенных нарушений, — говорят в счетной палате. — Положительным итогом контрольной работы стало повышение уровня персональной ответственности заказчиков и оперативность претензионной работы».

По итогам исполнения представлений и предписаний КСП в 2022 году за счет подрядчиков были устранены недостатки строительных и ремонтных работ на сумму 9,5 миллиона рублей. В адрес руководителей проверяемых объектов было внесено 33 представления и три предписания, в рамках которых исполнено 321 требование контрольного органа. Добавим, что 23 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было внесено 46 актов прокурорского реагирования, а девять материалов проверок были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки выявленных фактов. В результате было возбуждено одно уголовное дело. Кроме того, в 2022 году по материалам контрольной деятельности было возбуждено 19 административных производств, по итогам рассмотрения которых обеспечено поступление в областной бюджет суммы в размере 276 тысяч рублей.

ИА «Орелград»