Орловская полиция прокомментировала информацию о массовой драке на Пасху

18.4.2023 | 14:36 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Конфликт произошёл в деревне Нижняя Лужна.

Фото: regionorel.ru

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, сообщение о правонарушении поступило в ОМВД России «Орловский», после чего на место выехали полицейские. Были проведены оперативные и розыскные мероприятия и установлены личности участников конфликта.

В настоящий момент Следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела в отношении 31-летнего гражданина (по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 27-летнего гражданина (по статье «хулиганство»).

Подозреваемые задержаны. Проводятся дальнейшие следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

С участниками и очевидцами конфликта проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний.

Ранее орловские СМИ и соцсети сообщили о массовой драке с участием местных жителей, которая произошла под Орлом в это воскресенье, в день православной Пасхи.

ИА «Орёлград»

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