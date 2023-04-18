Орловская полиция прокомментировала информацию о массовой драке на Пасху

Конфликт произошёл в деревне Нижняя Лужна.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, сообщение о правонарушении поступило в ОМВД России «Орловский», после чего на место выехали полицейские. Были проведены оперативные и розыскные мероприятия и установлены личности участников конфликта.

В настоящий момент Следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела в отношении 31-летнего гражданина (по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 27-летнего гражданина (по статье «хулиганство»).

Подозреваемые задержаны. Проводятся дальнейшие следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

С участниками и очевидцами конфликта проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний.

Ранее орловские СМИ и соцсети сообщили о массовой драке с участием местных жителей, которая произошла под Орлом в это воскресенье, в день православной Пасхи.

ИА «Орёлград»