Орловские дачные маршруты подстроят под долгоносика

Порядок организации транспортного обеспечения по дачным маршрутам может быть пересмотрен.

Вопрос обсудили на заседании профильного комитета облсовета 18 апреля.

Вице-спикер Михаил Вдовин отметил, что уже пора вторую обработку сада проводить, клубнику подкармливать. По мнению депутата, по погоде автобусы к дачам должны были поехать три недели назад.

«Люди мучаются от того, что кто-то принял это решение. Долгоносик сидит», — сообщил Михаил Вдовин.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ Орловской области Евгений Литвяков ответил, что дачные маршруты и так запустили на неделю раньше. Есть определенный порядок.

«Измените его», — попросил Вдовин.

«Попробуем со следующего года», — ответил Литвяков.

Напомним, дачные маршруты начнут курсировать 22 апреля, завершат работу в конце октября. Всего в регионе 15 сезонных направлений. На них граждане могут пользоваться ЕСПБ.

ИА «Орёлград»