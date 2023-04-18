В Орле в ДТП пострадали двое девочек

18.4.2023 | 16:36 Новости, Происшествия

Их доставили в медучреждение.

пресс-службе Управления МВД по Орловской области

Авария произошла сегодня около 09:40 в Железнодорожном районе.

Женщина 1986-го года рождения на автомобиле «Киа» допустила наезд на трактор «Беларус» с прицепом, стоявший на обочине.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки легкового авто – девочки 2022-го и 2011-го годов рождения, а также немолодой мужчина, который находился в прицепе трактора. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»

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