В Орловской области с подрядчиками впервые заключат контракты жизненного цикла

18.4.2023 | 15:53 Новости, Общество, Строительство

Объявлены конкурсы на капремонт и содержание двух автодорог.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Контракт жизненного цикла предусматривает, что подрядчик не только делает капремонт и предоставляет на него гарантию, но и обеспечивает долгосрочное содержание объекта. Такие договоры считаются эффективной мерой государственной поддержки реального сектора экономики.

Как сообщает пресс-служба губернатора, первые такие контракты будут заключены по автодороге межмуниципального значения ««Нарышкино – Сосково» — Ясная Поляна – Ледно» и автодороге регионального значения ««Глазуновка – Тросна» — Богородское – Кромы».

В первом случае будет отремонтирован участок длиной около пяти километров. Начальная цена контракта составит примерно 98 миллионов рублей. Во втором случае длина участка будет примерно такой же, но контракт может «потянуть» уже на 112,9 миллиона.

Обслуживание автодорог будет проводиться подрядчиками до 31 октября 2026 года.

ИА «Орёлград»

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