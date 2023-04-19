Для орловских медучреждений закупили 14 легковых авто

19.4.2023 | 10:20 Медицина, Новости

Они уже прибыли в регион.

Фото: vk.com/zdravorelobl

В ближайшее время машины поставят на учет.

Транспорт будет использоваться для доставки врачей к пациентам (при обслуживании на дому и при массовых выездных приёмах), а также для перевозки лекарств и материала для медицинских анализов.

Машины предназначаются для городских поликлиник и районных ЦРБ. В Орле автомобили получили детские поликлиники №1 и 2. В районах — Болховская, Верховская, Залегощенская, Знаменская, Колпнянская, Корсаковская, Краснозоренская, Кромская, Нарышкинская, Свердловская и Сосковская больницы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, покупка осуществилась в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение». В этом году на данную статью расходов выделено около 26 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования