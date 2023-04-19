Для орловских медучреждений закупили 14 легковых авто

Они уже прибыли в регион.

В ближайшее время машины поставят на учет.

Транспорт будет использоваться для доставки врачей к пациентам (при обслуживании на дому и при массовых выездных приёмах), а также для перевозки лекарств и материала для медицинских анализов.

Машины предназначаются для городских поликлиник и районных ЦРБ. В Орле автомобили получили детские поликлиники №1 и 2. В районах — Болховская, Верховская, Залегощенская, Знаменская, Колпнянская, Корсаковская, Краснозоренская, Кромская, Нарышкинская, Свердловская и Сосковская больницы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, покупка осуществилась в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение». В этом году на данную статью расходов выделено около 26 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»