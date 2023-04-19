В Орловской области обсудили готовность к оказанию медпомощи участникам СВО

19.4.2023 | 15:50 Медицина, Новости, СВО

Ищут психологов и деньги на ремонт отделений.

Готовность к медицинской реабилитации участников специальной военной операции оценили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 19 апреля. С докладом выступил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев. По указанному профилю услуги будут оказываться в основном в ООКБ и в ГУП ОО «Санаторий Дубрава». В больнице в Орле есть спецотделение, где находятся пациенты, у которых помимо основного заболевания выявлен коронавирус. При стабилизации эпидемиологической обстановки эти 30 коек вернут под отделение для оказания помощи участникам боевых действий.

«В адрес Министерства здравоохранения подготовлено письмо с просьбой рассмотреть возможность дооснащения и выделения средств на проведение ремонта, — доложил чиновник. — При оказании медицинской помощи этой группе пациентов мы должны соответствовать всем требованиям».

В 2024 году планируется «подключить» еще ряд учреждений, пояснил Владимир Николаев.

Помимо телесного здоровья важно психологическое состояние, подчеркнул чиновник. Посттравматический синдром – это достаточно распространенная  ситуация у участников боевых действий, отметил Николаев. Оказывать помощь по таким профилям могут специалисты с не медицинским образованием, пройдя определенные курсы. В лечебных учреждениях Орловской области выделено 76 ставок, занято 57: в Областной психиатрической больнице, Психоневрологическом диспансере, ряде ЦРБ. Депздрав работает над привлечением психологов.

Оказание паллиативной помощи будет организовано в Плещеевской, Кромской и Новодеревеньковской ЦРБ.  65 коек.

«Все лечебные учреждения имеют основной необходимый перечень для оказания этого вида медицинской помощи», — проинформировал Владимир Николаев.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования