В Орловской области обсудили готовность к оказанию медпомощи участникам СВО

Ищут психологов и деньги на ремонт отделений.

Готовность к медицинской реабилитации участников специальной военной операции оценили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 19 апреля. С докладом выступил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев. По указанному профилю услуги будут оказываться в основном в ООКБ и в ГУП ОО «Санаторий Дубрава». В больнице в Орле есть спецотделение, где находятся пациенты, у которых помимо основного заболевания выявлен коронавирус. При стабилизации эпидемиологической обстановки эти 30 коек вернут под отделение для оказания помощи участникам боевых действий.

«В адрес Министерства здравоохранения подготовлено письмо с просьбой рассмотреть возможность дооснащения и выделения средств на проведение ремонта, — доложил чиновник. — При оказании медицинской помощи этой группе пациентов мы должны соответствовать всем требованиям».

В 2024 году планируется «подключить» еще ряд учреждений, пояснил Владимир Николаев.

Помимо телесного здоровья важно психологическое состояние, подчеркнул чиновник. Посттравматический синдром – это достаточно распространенная ситуация у участников боевых действий, отметил Николаев. Оказывать помощь по таким профилям могут специалисты с не медицинским образованием, пройдя определенные курсы. В лечебных учреждениях Орловской области выделено 76 ставок, занято 57: в Областной психиатрической больнице, Психоневрологическом диспансере, ряде ЦРБ. Депздрав работает над привлечением психологов.

Оказание паллиативной помощи будет организовано в Плещеевской, Кромской и Новодеревеньковской ЦРБ. 65 коек.

«Все лечебные учреждения имеют основной необходимый перечень для оказания этого вида медицинской помощи», — проинформировал Владимир Николаев.

ИА «Орелград»