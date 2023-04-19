В Орловской области ввели противопожарный режим

Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов.

Скорее всего, введение режима обусловлено потеплением, а также резким увеличением количества поджогов травы и мусора, которые ежедневно фиксирует и ликвидирует МЧС.

Прежде всего, действие противопожарного режима направлено на защиту орловских лесов от возможных возгораний. Вводятся ограничения на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств, а также на проведение пожароопасных видов работ. За это отвечает областное управление лесами.

Департаменту сельского хозяйства поручено организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также по опашке лесных массивов, граничащих с такими территориями. Главам городских и муниципальных округов, а также городских и сельских поселений, рекомендуется создать оперативные группы «быстрого реагирования» на лесные пожары и провести внеочередной инструктаж с населением.

ИА «Орёлград»