В Советском районе Орла завершается обновление разметки

19.4.2023 | 10:38 Важное, ЖКХ, Новости

Всего по городу работы проведут на 141 улице.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Разметку обновят на 40 тысячах квадратных метров, включая 33 тысячи «квадратов» пешеходных переходов и 12 тысяч «квадратов» у детсадов и школ. В последнем случае обозначения наносятся не краской, а термопластиком жёлто-белого цвета.

Разметку на центральных улицах Орла должны обновить к 1 мая. Сейчас этой задачей занимается ООО «Доринвест». По информации пресс-службы администрации Орла, на данный момент компания доделывает работу в Советском районе и переходит в Заводской.

Кстати, в этом году на улицах Орла разметку не только обновляют, но и убирают. Некоторые улицы из-за ранее нанесённых обозначений перестали соответствовать современным ГОСТам. В частности, старую «неправильную» разметку уже убрали с Комсомольской улицы и Кромского шоссе.

ИА «Орёлград»

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