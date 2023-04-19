В Советском районе Орла завершается обновление разметки

Всего по городу работы проведут на 141 улице.

Разметку обновят на 40 тысячах квадратных метров, включая 33 тысячи «квадратов» пешеходных переходов и 12 тысяч «квадратов» у детсадов и школ. В последнем случае обозначения наносятся не краской, а термопластиком жёлто-белого цвета.

Разметку на центральных улицах Орла должны обновить к 1 мая. Сейчас этой задачей занимается ООО «Доринвест». По информации пресс-службы администрации Орла, на данный момент компания доделывает работу в Советском районе и переходит в Заводской.

Кстати, в этом году на улицах Орла разметку не только обновляют, но и убирают. Некоторые улицы из-за ранее нанесённых обозначений перестали соответствовать современным ГОСТам. В частности, старую «неправильную» разметку уже убрали с Комсомольской улицы и Кромского шоссе.

ИА «Орёлград»