Депутаты Орла не оценили идею создать «рынок в рынке»

Организация ярмарки на улице Гагарина не вызвала энтузиазма.

Вопрос о ярмарочной торговле на территории Орла обсудили на заседании профильного комитета Горсовета 20 апреля. По мнению администрации города, «скобяной рынок» нужно привести в иной вид. Отремонтировать площадку, установить торговые павильоны, организовать элементарные удобства. Этим может заняться некий администратор ярмарки, которого выберут в ходе конкурса. Предполагается, что в ассортимент помимо непродовольственных товаров введут сельскохозяйственную продукцию.

Председатель комитета Владимир Бутусов предположил, что для торговцев вырастет арендная плата. «Получим большой негатив», — предупредил народный избранник.

Он высказал мнение, что через 5 — 7 лет на рынки вообще никто ходить не будет. Владимир Бутусов отметил, что напротив — Центральный рынок, на котором места пустуют.

«Какой смысл делать рынок в рынке?» — поинтересовался депутат.

Конкретных цифр экономической выгоды для города от организации ярмарки названо не было. Также пока не известно, сколько будет стоить аренда торгового места.

Напомним, что мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации универсальной ярмарки «На Гагарина» в 2023 году.

ИА «Орёлград»