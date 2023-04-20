Представлен вариант оформления входа в Парк Победы

20.4.2023 | 18:59 Важное, ЖКХ, Новости

Депутаты Горсовета Орла потребовали разнообразия и защиты от вандалов.

Эскиз представила на заседании профильного комитета 20 апреля начальник Управления архитектуры администрации Орла Мария Родштейн. От идеи организовать арку отказались в связи с «ветровой нагрузкой». По обе стороны от въезда со стороны улицы Зои Космодемьянской предложено разместить флаги, также запланирована надпись с «Парк Победы» с макетом ордена. Мария Родштейн пояснила, что первые элементы можно купить готовые, буквы придется заказывать индивидуально. Ценовой диапазон от 2 до 3 млн рублей за всю группу.

Депутата Сергея Себякина расстроило, что представлен только один вариант. С коллегой согласились другие народные избранники. Также они отметили, что не хватает подсветки, не будет лишним видеонаблюдение. Кроме того, потребовали антивандального исполнения объектов, чтобы «Победа не превратилась в беду».

С учетом высказанных замечаний к теме вернутся на следующем заседании комитета.

ИА «Орелград»

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