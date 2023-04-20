В Орле Колхозный мост вывели из «замкнутого круга»

20.4.2023 | 15:16 ЖКХ, Новости, Общество

Ожидается завершение экспертизы ПСД к июлю.

Фото: пресс-служба администрации Орла

О текущей ситуации по реконструкции объекта моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной поговорили на заседании профильного комитета Горсовета 20 апреля.

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров доложил, что удалось выбраться из «замкнутого круга». Чтобы вынести проектно-сметной документацию на экспертизу, нужно указать источник финансирования, чтобы обсуждать финансирование — нужно ПСД.

Проблему решили вынесением темы денег за прогнозный план бюджетов — на 2026 год. Примечательно, что и сама документация имеет аналогичный «срок годности».

Начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Никита Митряев сообщил, что стоимость реконструкции объекта — 366 млн рублей. Работы предполагают расширение проезжей и пешеходных частей, обновление освещения, укрепление опор. Финансирование возможно в рамках программы БКД или из дорожного фонда. Предметно вопрос с коллегами из обладминистрации будут решать после получения ПСД.

Комитет вернётся к вопросу в августе.

ИА «Орёлград»

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