В Орле Колхозный мост вывели из «замкнутого круга»

Ожидается завершение экспертизы ПСД к июлю.

О текущей ситуации по реконструкции объекта моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной поговорили на заседании профильного комитета Горсовета 20 апреля.

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров доложил, что удалось выбраться из «замкнутого круга». Чтобы вынести проектно-сметной документацию на экспертизу, нужно указать источник финансирования, чтобы обсуждать финансирование — нужно ПСД.

Проблему решили вынесением темы денег за прогнозный план бюджетов — на 2026 год. Примечательно, что и сама документация имеет аналогичный «срок годности».

Начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Никита Митряев сообщил, что стоимость реконструкции объекта — 366 млн рублей. Работы предполагают расширение проезжей и пешеходных частей, обновление освещения, укрепление опор. Финансирование возможно в рамках программы БКД или из дорожного фонда. Предметно вопрос с коллегами из обладминистрации будут решать после получения ПСД.

Комитет вернётся к вопросу в августе.

ИА «Орёлград»