В Орле на водителя грузовика, сбившего пешехода, завели «уголовку»

20.4.2023 | 14:15 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Лужках накануне.

Погиб молодой мужчина 1997-го года рождения, переходивший дорогу по регулируемой «зебре», на зелёный свет светофора. На него наехал грузовой автомобиль DAF. После этого парень упал на другую машину – легковой «Ниссан».

Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного третьей частью статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В данный момент идёт следствие.

ИА «Орёлград»

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