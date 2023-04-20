В орловском КПРФ подтвердили выдвижение Клычкова на выборы

Об этом заявил Василий Иконников.

Первый секретарь орловского обкома партии и член Совета Федерации разместил соответствующий пост в своих соцсетях. При этом Иконников упомянул про визит Кириенко в Орёл, расценив его как «зелёный свет» от федеральных властей для данного кандидата.

«Приезд на Орловщину Сергея Кириенко накануне избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области дал конкретный сигнал политическим и общественным силам области. Кремль определился с кандидатом в Губернаторы на предстоящих выборах — это Андрей Клычков, которого выдвинет на губернаторские выборы в июне этого года областное отделение КПРФ», — написал Иконников.

Официальная церемония выдвижения планируется на июнь.

ИА «Орёлград»