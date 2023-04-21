Гендиректор «ЭкоСити» извинился за будущий мусорный коллапс

Юрий Парахин объявил о возможном закрытии предприятия.

Видеообращение опубликовано на официальных ресурсах «ЭкоСити».

Парахин (тёзка мэра Орла) заявил: «Предприятие находится на грани закрытия… Мы будем вынуждены остановить технологический процесс и уволить персонал… Наше предприятие никогда не подводило Орловщину, и мы будем до последнего выполнять взятые на себя обязательства. Но поддерживать работу предприятия при действующих для нас ценах, утверждённых администрацией Орловской области, ну просто не представляется возможным».

По мнению гендиректора «ЭкоСити», новые тарифы делают сортировку мусора невыгодной, а его ввоз и захоронение – ещё более выгодными.

Также бизнесмен извинился за масштабные проблемы с мусором, которые ожидаемо «накроют» орловчан после закрытия его предприятия. Мусоросортировочный завод «ЭкоСити» обрабатывает 65% мусора в регионе.

Несколько дней назад прокуратура объявила Парахину предостережение – тогда он заявил о приостановке работ по транспортировке и сортировке мусора.

ИА «Орёлград»