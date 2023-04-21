В Орловской области в ходе операции «Мотоцикл» выявили 8 нарушителей

Она проходила во Мценском районе.

Сотрудники ГИБДД решили уделить особое внимание двухколёсному мототранспорту – так как с началом весны число ДТП с мотоциклами традиционно возрастает. Часто такие аварии влекут за собой тяжёлые последствия.

В ходе операции выявили восемь нарушителей. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД, один из мотоциклистов был нетрезв, ещё двое – не имели водительских прав, ещё один – не зарегистрировал своего «железного коня» должным образом.

В результате проведённых мероприятий 3 единицы мототранспорта отправились на спецстоянку.

ИА «Орёлград»