В Орловской области в ходе операции «Мотоцикл» выявили 8 нарушителей

21.4.2023 | 11:25 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Она проходила во Мценском районе.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Сотрудники ГИБДД решили уделить особое внимание двухколёсному мототранспорту – так как с началом весны число ДТП с мотоциклами традиционно возрастает. Часто такие аварии влекут за собой тяжёлые последствия.

В ходе операции выявили восемь нарушителей. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД, один из мотоциклистов был нетрезв, ещё двое – не имели водительских прав, ещё один – не зарегистрировал своего «железного коня» должным образом.

В результате проведённых мероприятий 3 единицы мототранспорта отправились на спецстоянку.

ИА «Орёлград»

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