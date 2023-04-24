Более 500 пьяных водителей задержали на орловских дорогах

Каждый десятый из них попался пьяным за рулем уже не в первый раз.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало статистику «пьяного вождения». Сообщается, что в первом квартале 2023 года в регионе по вине нетрезвых водителей было совершено девять дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД за этот же период времени было пресечено 535 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения возбуждено уже 52 уголовных дела, то есть практически каждый десятый «пьяный водитель» совершает такое правонарушение не впервые.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 1613 материалов, — следует также из ведомственного отчета Управления МВД России по Орловской области. — По результатам их рассмотрения были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 209 лиц, еще 55 были подвергнуты административному аресту».

Похоже, что пьяных водителей не пугает даже перспектива оказаться за решеткой. А она более чем реальна, о чем говорит статистика судебных разбирательств. Например, на днях приговором Малоархангельского районного суда Орловской области местный житель получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.

Как пояснили в пресс-службе суда, еще в мае 2019 года данный гражданин дважды был судим за «пьяную езду», получив тогда уголовное наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Имея такую судимость, в сентябре 2022 года он снова сел пьяным за руль, причем его автомобиль был остановлен для проверки сотрудниками ДПС не глубокой ночью, а около часа дня. Нетрезвый мужчина двигался на своем автомобиле по улицам Малоархангельска, создавая немалую угрозу как для окружающих, так и для самого себя.

ИА «Орелград»