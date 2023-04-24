Центральную улицу Болхова отремонтирует «Газ Ресурс»

24.4.2023 | 16:48 Новости, Строительство

В минувшем году подрядчик сорвал исполнение двух контрактов в Орловской области.

Победителем электронного аукциона на капремонт улицы Ленина в городе Болхова стало ООО «Газ Ресурс». Цена контракта — 51 555 172 рубля 40 копеек. Ниже начальной почти на 6 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31 июля 2023 года. На улице Ленина будет заменено асфальтовое покрытие, установлены новые бордюры, освещение, построены карманы для остановок общественного транспорта.

Напомним, в минувшем году «Газ Ресурс» с большим отставанием, но сдал улицы Ломоносова, Максима Горького и Карачевское шоссе в Орле, однако провалил работы в Новодеревеньковском и Хотынецком районах.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования