Центральную улицу Болхова отремонтирует «Газ Ресурс»

В минувшем году подрядчик сорвал исполнение двух контрактов в Орловской области.

Победителем электронного аукциона на капремонт улицы Ленина в городе Болхова стало ООО «Газ Ресурс». Цена контракта — 51 555 172 рубля 40 копеек. Ниже начальной почти на 6 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31 июля 2023 года. На улице Ленина будет заменено асфальтовое покрытие, установлены новые бордюры, освещение, построены карманы для остановок общественного транспорта.

Напомним, в минувшем году «Газ Ресурс» с большим отставанием, но сдал улицы Ломоносова, Максима Горького и Карачевское шоссе в Орле, однако провалил работы в Новодеревеньковском и Хотынецком районах.

ИА «Орелград»