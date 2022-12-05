«Газ Ресурс» провалил ремонт двух дорог в Орловской области

5.12.2022 | 12:03 ЖКХ, Новости

Есть риск, что работы в этом году не будут завершены, признал директор КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

Итоги ремонта дорожной сети обсуждали 5 декабря на аппаратном совещании в обладминистрации. По словам Александра Ященко, проблемными оказались два объекта из региональной программы: Орел – Ефремов  – 3 км, Льгов – Жудерский – Святой Источник – 5,4 км.

«Было некачественное устройство верхнего слоя. Пробы показали несоответствие нормативам. Мы потребовали эту работу переделать, — сказал Александр Ященко. — Сейчас низкие температуры, есть риск, что работы в этом году не будут выполнены. <…> Вся необходимая претензионная работа будет произведена».

Напомним, цена контракта на участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе чуть более 31 млн рублей.  «Льгов — Жудерский» — Святой Источник – 46,9 млн рублей. ООО «Газ Ресурс» стало победителем торгов, когда уже было известно, что подрядчик в Орле значительно отстает по срокам. Улицы, которые должны были сдать еще летом, принимали поздней осенью.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования