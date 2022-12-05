«Газ Ресурс» провалил ремонт двух дорог в Орловской области

Есть риск, что работы в этом году не будут завершены, признал директор КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

Итоги ремонта дорожной сети обсуждали 5 декабря на аппаратном совещании в обладминистрации. По словам Александра Ященко, проблемными оказались два объекта из региональной программы: Орел – Ефремов – 3 км, Льгов – Жудерский – Святой Источник – 5,4 км.

«Было некачественное устройство верхнего слоя. Пробы показали несоответствие нормативам. Мы потребовали эту работу переделать, — сказал Александр Ященко. — Сейчас низкие температуры, есть риск, что работы в этом году не будут выполнены. <…> Вся необходимая претензионная работа будет произведена».

Напомним, цена контракта на участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе чуть более 31 млн рублей. «Льгов — Жудерский» — Святой Источник – 46,9 млн рублей. ООО «Газ Ресурс» стало победителем торгов, когда уже было известно, что подрядчик в Орле значительно отстает по срокам. Улицы, которые должны были сдать еще летом, принимали поздней осенью.

ИА «Орелград»