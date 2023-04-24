Орловчанам напомнили, как надо жаловаться на бродячих собак

Решением этой проблемы занимается «Спецавтобаза».
О порядке подачи официальных заявок на отлов бродячих животных напомнила администрация города.
С 1 января текущего года полномочия по отлову безнадзорных животных в нашем регионе возложены на МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Соответствующие жалобы принимаются либо на электронную почту предприятия mupsab@orn.ru (в теме письма надо обязательно указать «Отлов безнадзорных животных»), либо на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Орла — 43-22-12.
Чтобы обращение принесло оперативный и эффективный результат, необходимо с максимальной точностью
- указать количество бездомных животных,
- описать их внешний вид,
- перечислить непосредственные места их обитания,
- время суток, когда животные появляются в этих местах.
После отлова животных направляют в пункт передержки. Там их стерилизуют, вакцинируют от бешенства и «помечают» опознавательным жёлтым знаком. Затем «облагороженное» животное возвращают в прежнюю среду обитания.
ИА «Орёлград»