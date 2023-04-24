В Орле начали ликвидацию провала на Пятницкой

24.4.2023 | 12:08 Новости, Общество, Происшествия

В него заливают бетон.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщает пресс-служба администрации города, провал ликвидируется силами бригад «Орёлводоканала».

Диаметр воронки составляет около 10 метров, глубина – около 8 метров. Для её ликвидации потребуется около 45 кубометров бетона (или пять полных миксеров).

Специалисты будут следить за «поведением» почвы. Если после заливки она просядет, потребуются дополнительные аналогичные работы. Если всё будет в порядке – то сверху положат грунт, после чего данному участку придадут ровную форму.

Сигнал о провале грунта поступил 4 апреля. Не повезло семье, проживавшей на Пятницкой, 28. Орловчане временно съехали из своего дома. В результате ЧП ушли под землю беседка и качели, а также деревья. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИА «Орёлград»

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