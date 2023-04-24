В Орле открылся пункт проката инвалидных колясок

Также здесь предоставляются другие техсредства для медицинской реабилитации.
Это, например, костыли, трости и ходунки. Медицинские техсредства предоставляются всем желающим бесплатно. Время пользования ими оговаривается индивидуально в каждом случае.
Пункт открыло городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Помощь оказал Фонд президентских грантов, а также администрация Орловской области.
Адрес — переулок Георгиевский, дом 5.
Контактные телефоны — (4862) 76-13-30 и (4862) 76-41-25.
ИА «Орёлград»