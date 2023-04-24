В Орле срок окончания ремонта улицы Пионерской снова перенесен

Опубликована уже седьмая версия контракта с «МонолитСтроем».

На «Госзакупках» появилась очередная дата окончания ремонта улицы Пионерской – 26 июля. Информация об изменении заключенного контракта размещена 17 апреля. По первоначальной его версии, ремонт должны были завершить в декабре 2022 года. Весной мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что работы завершат в июне. Теперь июль …

Напомним, ремонт Пионерской оценили в 72 000 000 рублей. Подрядчик получил в октябре 50% аванса. Его размер объясняли сжатыми сроками проведения работ. На данный момент подрядчику фактически оплачено 53 978 952 рубля 09 копеек. Кроме того, ООО «МонолитСтрой» получил ряд новых контрактов на сумму более 629 млн рублей.

ИА «Орелград»