Срок ремонта улицы Пионерской внезапно продлили до лета

Капремонт должны были завершить еще осенью 2022 года.

Мэр Орла Юрий Парахин 6 марта сообщил в соцсетях, что ему часто задают вопросы о продолжении ремонта одной из центральных улиц Советского района.

«Однозначно да, подрядчик готов возвращаться к работам, как только позволит погода», — заявил градоначальник.

По мнению чиновника, готовность объекта составляет 80%. Нареканий по качеству у мэра нет.

«…осталось замостить пешеходную зону. Принципиальный срок здесь – до Дня Победы. Дальше до середины июня, как предусмотрено в муниципальном контракте, подрядчик может устанавливать дорожные знаки, светофоры и ограждения».

Новый срок, озвученный Парахиным, пока не появился на сайте «Госзакупки». В четвертой версии контракта, заключенного с ООО «МонолитСтрой», обозначено завершение работ 2 февраля 2023 года. Фактически подрядчику уже оплачено 53,97 млн рублей. 50% аванса он получил еще 3 октября 2022 года. Никаких штрафов, неустоек и пени. Общая цена работ — 72 млн рублей.

Отметим, 14 ноября заместитель мэра Вадим Ничипоров заявлял, что осталось заасфальтировать часть одной полосы и примыкания к дворовым территориям, уложить «немного плитки». Ее сначала, действительно, укладывали в мороз, а потом рабочие исчезли.

ИА «Орелград»