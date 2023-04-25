Парахин «пожурил» подрядчика, который ремонтирует Пионерскую

25.4.2023 | 11:33 Новости, Общество, Строительство

Мэр Орла побывал на объекте и высказал ряд претензий.

Фото: t.me/orel_adm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, Юрий Парахин высказал претензии к тому, как убирают строительный мусор, в том числе из пространства между техническим и основным тротуарами, где будет обустроена зеленая зона.

Сообщается, что работы в пешеходной зоне завершатся к майским праздникам. Ранее Парахин давал соответствующее поручение.

Ремонт Пионерской должен был завершиться ещё в минувшем году. Однако объект не сдан до сих пор. Кроме того, немало шума вызвал вопрос с вырубкой деревьев. Работы выполняет ООО «Монолитстрой».

ИА «Орёлград»

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