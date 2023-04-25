СМИ назвали дату встречи Путина и Клычкова

Это ближайший четверг, 27 апреля.

Такую информацию опубликовал «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. Последние несколько дней губернатор Орловской области не появляется на публичных мероприятиях, что можно объяснить прохождением карантина по коронавирусу перед ответственной встречей.

В 2023 году истекают полномочия у 21 главы регионов России. Как правило, личная встреча с президентом – это знак поддержки Кремлём данного кандидата на предстоящих губернаторских выборах.

Недавно наш регион посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, что также можно считать неформальным «знаком внимания», который Кремль оказал Клычкову.

ИА «Орёлград»