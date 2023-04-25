У орловчанина отобрали «Киа» за повторную нетрезвую езду

Такой способ наказания автонарушителей стал применяться совсем недавно.

На этот раз решение вынес Заводской районный суд Орла. Своего KIA SORENTO лишился 38-летний орловчанин. Автомобиль обращён в собственность государства.

Само правонарушение произошло в феврале текущего года. В предыдущий раз полиция задерживала мужчину за нетрезвую езду в июне 2022-го. Однако он снова нарушил ПДД тем же способом.

Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также на полтора года лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее сообщалось, что в апреле этот новый вид наказания применялся уже четыре раза.

ИА «Орёлград»