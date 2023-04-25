У орловчанина отобрали «Киа» за повторную нетрезвую езду

25.4.2023 | 15:08 Закон и порядок, Новости, Общество

Такой способ наказания автонарушителей стал применяться совсем недавно.

Фото: ИА «Орёлград»

На этот раз решение вынес Заводской районный суд Орла. Своего KIA SORENTO лишился 38-летний орловчанин. Автомобиль обращён в собственность государства.

Само правонарушение произошло в феврале текущего года. В предыдущий раз полиция задерживала мужчину за нетрезвую езду в июне 2022-го. Однако он снова нарушил ПДД тем же способом.

Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также на полтора года лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее сообщалось, что в апреле этот новый вид наказания применялся уже четыре раза.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования