В Орловской области аннулировали документы на 1100 тонн зерна

25.4.2023 | 15:20 Закон и порядок, Новости, Общество, Экономика

Собственник не провёл исследования на содержание ГМО.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области / Сергей Мокроусов (иллюстративное)

Об этом сообщает региональное Управление Росссельхознадзора.

По информации ведомства, нарушение допустил орловский ИП глава КФХ Сысоев А. В.. Предприниматель задекларировал три парти зерна (пшеницы и рапса) на пищевые и кормовые цели, но не исследовал их на содержание генетически модифицированных организмов. При этом общий вес партий составлял 1100 тонн. Россельхознадзор признал декларации недействительными.

Всего с начала года в Орловской области вынесены решения о признании недействительными 120 деклараций о соответствии на продукцию общим весом 87,4 тысячи тонн.

ИА «Орёлград»

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