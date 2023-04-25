В Орловской области аннулировали документы на 1100 тонн зерна

Собственник не провёл исследования на содержание ГМО.

Об этом сообщает региональное Управление Росссельхознадзора.

По информации ведомства, нарушение допустил орловский ИП глава КФХ Сысоев А. В.. Предприниматель задекларировал три парти зерна (пшеницы и рапса) на пищевые и кормовые цели, но не исследовал их на содержание генетически модифицированных организмов. При этом общий вес партий составлял 1100 тонн. Россельхознадзор признал декларации недействительными.

Всего с начала года в Орловской области вынесены решения о признании недействительными 120 деклараций о соответствии на продукцию общим весом 87,4 тысячи тонн.

ИА «Орёлград»