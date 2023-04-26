Клычков назвал «шантажом» закрытие мусоросортировки под Орлом

Губернатор для стабильности планирует открытие нового предприятия.

Глава Орловской области в ходе вечернего эфира в соцсетях затронул тему мусорного коллапса, который произошел 24 апреля. Вереница мусоровозов выстроилась перед воротами «ЭкоСити», груз у машин не приняли. Многие могли заметить в Орле переполненные контейнеры из-за поломавшейся логистики вывоза. Уже на следующий день мусоровозы перенаправили в «ЭкоГрад».

«В понедельник руководитель предприятия «ЭкоСити» Юрий Алексеевич Парахин заявил, что его завод сломался и он не может принимать мусор. Но буквально несколько дней до этого на комитете облсовета он сказал, что закроет завод. Теперь он говорит, что сломался», — упрекнул бизнесмена в непоследовательности Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что дальше произошла интересная дискуссия на заседании Орловского областного Совета.

«Ряд депутатов, одна фракция (жаль, что они этим занимаются), вытащили его [Юрия Парахина] на облсовет. Вот он закрылся, нужно ему помогать. В чем суть помощи? Поднять тариф? <…> Меня коммерческие интересы отдельных предприятий заботят совсем мало, в отличие от жителей», — заявил Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что тариф рассчитывается по данным, предоставленным «ЭкоСити» о доходах, работниках, зарплатах, расходах и так далее. Андрей Клычков рекомендовал Юрию Парахину вместо планирования публичных мероприятий, заняться ремонтом. Следует «исполнять договорные обязательства, все остальное – лирика».

«Так вы заключили договор, вы находитесь в территориальной схеме, вы обязаны выполнять этот договор. Если у вас есть какие-то вопросы – то, пожалуйста, в суд. Никаких других подходов тут быть не может».

Губернатор заявил, что есть поручение правоохранительным органам проверить деятельность «ЭкоСити», «чтобы установить истинную причину».

«Подчеркну еще раз: заниматься шантажом в той сфере, которая является социально-значимой, не стоит».

Глава региона напомнил, что с Юрием Парахиным при участии депутатов обсуждали вопрос о том, что необходимо открыть еще один завод для обеспечения стабильности.

«Была полностью истерика поднята. Что не нужен никакой завод. Так вот оказывается — нужен. Я дал поручение по скорейшему запуску».

Отметим, 27 апреля Юрий Парахин проводит свою пресс-конференцию. У него будет возможность ответить на все замечания Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»