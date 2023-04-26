«МонолитСтрой» выиграл конкурс на 656 млн рублей

Компания единственной подала заявку на ремонт дорог частной застройки Орла.

Контракт в стадии подписания поставщиком, указано на сайте «Госзакупки». Цена — 656 488 443 рубля 75 копеек. Предусмотрено 50% аванса.

Отметим, этот же подрядчик должен был в минувшем году отремонтировать улицу Пионерскую в Орле, срок сдачи перенесен на июль 2023. Тем не менее, «МонолитСтрой» получил контракты на ремонт части Комсомольской улицы – 336 млн рублей, строительство дороги по улице Орловских партизан – 111,3 млн рублей, на ряд объектов в Хотынце, Знаменке, Образцово. Общий объем дорожных средств, которые пройдут через подрядчика, теперь превышает 1,3 млрд рублей.

ИА «Орелград»