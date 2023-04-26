Музей-заповедник Тургенева удивил уникальной выставкой

Необычная интерактивная выставка организована в Спасском-Лутовинове.

Как сообщает Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», в выставочном зале этого учреждения культуры открывается необычная интерактивная выставка. Она начнет работать с 27 апреля. На ней будут представлены работы, созданные в период «ковидного лета». Автор экспонируемых работы – фотохудожник Диляра Байчурина из города Казани, галерист, основатель галереи «Территория интеллектуальных открытий «Окно», член Союза фотографов и Союза художников Республики Татарстан.

«Диляра представила работы, сделанные в течение трех месяцев ковидного лета в состоянии «внутренней эмиграции», когда, гуляя с собакой, она день за днем всматривалась в менявшийся берег Волги, — говорится в сообщении музея-заповедника. — В итоге получилась коллекция, которую автор называет «дыханием времени», а себя — лишь проводником».

Необычная выставка получила название «Улитка на склоне». Организаторы также называют ее своего рода игрой. Экспозиция, ставшая плодом слияния разных впечатлений и мыслей, зафиксированных в моменте времени, обещает посетителям погружение в состояние медитации путем задействования всех органов чувств, — говорят в музее. Можно, например, «подключить» сенсорные впечатления, «ныряя» руками в ящички, разбросанные по залу и сохраняя увиденное на кончиках пальцев.

«А можно отгородиться от звучания внешнего мира с помощью персональных наушников и услышать композицию, подготовленную специально к выставке, — добавили организаторы. — Автор стихотворений – автор проекта «Радио Открытие», журналист и писатель Лев Литинский. Звукорежиссер Вадим Петров».

Сама Диляра Байчурина, комментируя предстоящее мероприятия, отметила, что ковидные ограничения дали ей возможность неспешно изучить и осмыслить собственную Вселенную.

«Мы развиваем цивилизацию и при этом неминуемо влияем на природу Земли, — такую цитату автора приводят в музее-заповеднике. — Но готовы ли мы к тому, что изменится и природа человека? Следы нефти, разлившейся в воде, вызывают противоречивые реакции: страх уничтожения всего живого и одновременно любование красотой лучей, отражённых в разноцветных каплях. Что делает с нами подмена понятий, готовы ли мы жить вечной подменой себя, видеть красоту в разрушении, и при этом разрушаться самим?».

ИА «Орелград»