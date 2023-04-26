Орловская прокуратура озвучила требования по мусорному коллапсу

Прокурор области Алексей Тимошин провёл специальное совещание.

В нём приняли участие представители областных и городских властей, перевозчиков, а также лично руководитель ООО «УК Зеленая роща» Александр Муромский и директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Тимошин заявил, что на данный момент ни «Зелёная роща», ни уполномоченные органы власти не принимают должных мер к урегулированию данной проблемы. Вместе с тем ООО «Экология» и АО «ЭкоСити» являются операторами по обращению с ТКО и обязаны обеспечивать исполнение Территориальной схемы обращениями с отходами, а возникающие вопросы решать в судебном или претензионном порядке.

По итогам совещания прокурор поручил региональному оператору обеспечить вывоз мусора в установленные законодательством сроки, а «Экосити» — принять меры к устранению препятствий в приёмке и переработке ТБО. Вопрос соблюдения законов в данной сфере Тимошин взял на личный контроль.

«Мусорный коллапс» в Орле начался после того, как 24 апреля «ЭкоСити» приостановило работу. По мнению гендиректора «ЭкоСити» Юрия Парахина, новые тарифы, введённые в регионе, делают сортировку мусора невыгодной.

ИА «Орёлград»