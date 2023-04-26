Орловские суды удовлетворили все иски в защиту прав потребителей

Управление Роспотребнадзора рассказало о судебной защите прав граждан.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило о том, что в первом квартале 2023 года сотрудниками данного ведомства было подано 16 исковых заявлений о защите прав потребителей. При этом пять заявлений были поданы в защиту прав неопределенного круга потребителей и 11 — в защиту прав конкретных граждан. В последнем случае основаниями послужили обращения самих потребителей за помощью в Роспотребнадзор. Суды рассмотрели 9 из 16 поданных исков и во всех случаях удовлетворили заявленные требования.

«Основаниями для подачи исковых заявлений в защиту прав конкретных потребителей являлась необходимость восстановления нарушенных прав граждан в сфере розничной продажи товаров связанных, в том числе с непоставкой товара, а также неудовлетворением требований потребителей о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества, — перечисляют в Управлении Роспотребюнадзора, — о взыскании уплаченной стоимости туристского продукта, о защите прав потребителей в связи с неосуществлением возврата денежных средств за отмененный концерт».

По итогам указанных дел потребителям было присуждено 262,8 тысячи рублей, в том числе 39 тысяч компенсации морального вреда. Этим судебная защита не ограничилась. Сообщается, что в порядке статьи 47 ГПК РФ сотрудники Роспотребнадзора в отчетном периоде времени дали заключения для участия в 13 судебных заседаниях по искам потребителей, по 9 из которых уже вынесены решения. Все эти иски носили имущественный характер, в том числе о взыскании денег в связи с нарушением прав потребителей при продаже товаров, включая дистанционную торговлю. Часть исков была связана с некачественным оказанием бытовых и транспортных услуг, а также услуг в сфере долевого строительства жилья.

«Количество заключений, данных по гражданским делам, вытекающим из правоотношений при реализации товаров потребителям, составило 4 и 5 — в отношении оказания различного рода возмездных услуг, — уточнили в Управлении Роспотребнадзора. — Общая сумма средств, взысканных в пользу потребителей, составила 952,3 тысячи рублей, в том числе компенсация морального вреда в сумме 93 тысячи рублей».

ИА «Орелград»