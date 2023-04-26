В Орле главный пристав и омбудсмен выслушали гражданку

Совместный личный прием провели Михаил Смирнов и Наталия Балашова.

Главный судебный пристав по Орловской области Михаил Смирнов провел совместный прием с региональным уполномоченным по правам человека Наталией Балашовой. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России в Орловской области. На личный прием пришла жительница города Орла. Ей были даны разъяснения в сфере исполнительного производства, в том числе по вопросам применения мер принудительного исполнения в связи с неисполнением решением суда в установленный законом срок. В целом гражданке была оказана юридическая помощь.

«Напоминаем, что граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган и должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа, — говорят в пресс-службе УФССП. — Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа».

Кстати, в своем отчетном докладе Наталия Балашова отвела целый раздел вопросу защиты прав граждан в процессе исполнительных производств. В нем отмечено, что все обращения о неисполнении судебных решений, жалобы на действия и бездействие судебных приставов, были рассмотрены своевременно в рамках правового поля. Основную часть неисполненных судебных решений составляли решения по социально значимым вопросам, таким как взыскание заработной платы, алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью и не предоставление жилья.

Омбудсмен привела такой пример. К ней обратилась гражданка и пожаловалась, что должник уклонялся от возмещения вреда, причиненного ее здоровью. В телефонном режиме омбудсмен при поддержке УФССП решила данный вопрос положительно, заявительница получила причитающиеся ей выплаты. Другой пример: в аппарат уполномоченного поступило обращение от жительницы Орловской области. Она рассказала о трудной жизненной ситуации, возникшей у нее в результате ежемесячных удержаний в рамках принудительного исполнения судебного решения.

Из пенсии гражданки по исполнительному листу удерживались денежные средства. Из этой же пенсии она оплачивала счета за услуги ЖКХ. В итоге ежемесячно пенсионерке оставалось на жизнь всего 3500 рублей. Этих средств не хватало на продукты и лекарства. После вмешательства уполномоченного процент удержания из пенсионных выплат был снижен судебным приставом-исполнителем до 10 процентов.

ИА «Орелград»