В Орле на маршрут №48 вернулись частные перевозчики

Это должно улучшить ситуацию на проблемном направлении.

Ожидается, что, в частности, увеличение количества «частных» автобусов на данном маршруте («Госуниверситет – переулок Южный») благоприятно скажется на транспортном обслуживании Выгонки. Соответствующую информацию разместил паблик «Общественный транспорт Орла онлайн».

Это направление является одним из самых проблемных. Например, в 2021-м году администрация Орла заявила о желании расторгнуть контракт, заключённый с «Трамвайно-троллейбусным предприятием» на обслуживание данного маршрута. Позднее, в конце минувшего года, 48-й маршрут, как и некоторые другие, «усилили» новыми «ЛиАЗами», переданными «ТТП».

ИА «Орёлград»