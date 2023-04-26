В Орле на маршрут №48 вернулись частные перевозчики

26.4.2023 | 17:16 Новости, Общество

Это должно улучшить ситуацию на проблемном направлении.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ожидается, что, в частности, увеличение количества «частных» автобусов на данном маршруте («Госуниверситет – переулок Южный») благоприятно скажется на транспортном обслуживании Выгонки. Соответствующую информацию разместил паблик «Общественный транспорт Орла онлайн».

Это направление является одним из самых проблемных. Например, в 2021-м году администрация Орла заявила о желании расторгнуть контракт, заключённый с «Трамвайно-троллейбусным предприятием» на обслуживание данного маршрута. Позднее, в конце минувшего года, 48-й маршрут, как и некоторые другие, «усилили» новыми «ЛиАЗами», переданными «ТТП».

ИА «Орёлград»

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