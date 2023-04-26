В Орле ожидаются дожди и грозы

26.4.2023 | 15:10 Новости, Общество

Об этом сообщает Орловский гидрометцентр.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Первое ухудшение погоды прогнозируется в нашем регионе с 21 часа сегодняшнего дня. Причина – перемещение атмосферного фронта с запада на восток. Небо затянут облака.

В четверг, 27 апреля, ожидаются дожди, но ещё кратковременные и не обильные, местами могут наблюдаться и грозы. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.

Наиболее серьёзные неприятности обещает пятница – дожди усилятся, как минимум, в отдельных районах региона. Ветер сменится с южного на северо-западный (до 13 метров в секунду). Температура упадёт до 12 – 17 градусов.

В субботу в Орловской области дожди ослабнут, но температура останется примерно такой же не слишком высокой, как и в предыдущий день.

ИА «Орёлград»

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