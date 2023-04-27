Что всплыло в ходе проверок Фондов дольщиков и капремонта

27.4.2023 | 14:22 ЖКХ, Новости

КСП рассказала о результатах контрольных мероприятий.

ИА «Орелград»

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области представила на заседании Орловского облсовета народных депутатов отчет о своей деятельности за 2022 год. Из него следует, что аудиторы проанализировали деятельность двух некоммерческих организаций при реализации возложенных на них полномочий в сфере капитального строительства и ремонта. Так, при проверке деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства» объем проанализированных средств составил 16,925 миллиона рублей.

«Проверкой установлены недостатки и нарушения действующего федерального и регионального законодательства, в том числе в сфере закупочной деятельности, порядка предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации и предоставления отчетности, — говорится в отчете КСП. — Контрольным органом отмечены нарушения требований строительных норм и правил при проектировании и выполнении работ по объекту жилищного строительства, заказчиком по которым выступал фонд. По фактам выявленных нарушений в адрес объекта контроля внесено представление, по итогам рассмотрения которого руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры по недопущению указанных нарушений в дальнейшем».

Объектом второй проверки стал «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». В данном случае аудиторы изучили итоги по реализации представлений, внесенных этой организации Контрольно-счетной палатой в 2021 году. По результатам проведенного аудита были установлены нарушения действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета на сумму 47,83 миллиона рублей. Выразились они в не отражении в бухгалтерской отчетности сумм текущей задолженности и причиненного ущерба фонду.

«Также контрольным органом отмечено снижение собираемости взносов на капитальный ремонт, рост дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений, а также сохранение тенденции ежегодного невыполнения региональной программы при одновременном переносе сроков капитального ремонта на более поздние периоды», — добавили в КСП.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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