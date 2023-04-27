Горадминистрация ответила орловчанам по уборке кладбищ

27.4.2023 | 15:00 ЖКХ, Новости, Общество

Жители Орла жалуются на присутствие мусора и отсутствие дорожек.

ИА «Орелград»

Сразу несколько негативных комментариев, связанных с состоянием городских и областных кладбищ, пользователи оставили под постом с последним прямым эфиром губернатора на официальной странице Клычкова «ВКонтакте».

При этом орловчане жаловались на разные территории. В частности, очевидцы сообщают о большом количестве мусора на Наугорском, Лепёшкинском и Иоанно-Богословском кладбищах.

Им ответили с официального аккаунта администрации Орла: «МУП «РОУ» г. Орёл проводит уборку на кладбищах города Орла. 25 апреля проводили уборку на Старом Наугорском кладбище, 26 апреля — на Новом Наугорском». «Территорию Лепёшкинского кладбища планируют убрать до конца июня. Иоанно-Богословское кладбище убирали 25 апреля», — уточнили представители исполнительной власти.

Что касается дальнейшего благоустройства мест захоронений, в частности, обустройства дорожек, то по этому поводу в администрации заявили: «Будем решать вопрос постепенно. В этом году приведём в порядок Наугорские кладбища. На будущий год запланировано отсыпать дорожки на Иоанно-Богословском».

ИА «Орёлград»

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