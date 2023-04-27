Орловцам придется узаконить списанное оружие

27.4.2023 | 19:03 Новости, Общество

Зарегистрировать списанное оружие необходимо до 29 июня.

Управление Росгвардии по Орловской области обратилось к жителям и компаниям региона с призывом зарегистрировать списанное огнестрельное оружие. Речь идет о так называемом охолощенном оружии, то есть об огнестрельном оружии, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела. Списанное оружие зачастую используют в культурной и образовательной деятельности, например, при съемках фильмов, несении караульной службы, на занятиях по военной подготовке, — поясняют силовики. Владельцам необходимо уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства о хранении и приобретении списанного оружия.

«Владелец охолощенного оружия в двухнедельный срок должен сообщить о покупке в Росгвардию для регистрации оружия, — уточнили в пресс-службе силового ведомства. — Об утрате и хищении списанного оружия необходимо информировать правоохранительные органы незамедлительно, но не позднее суток. Физические и юридические лица, владеющие списанным оружием, приобретенным до 29 июня 2022 года, обязаны подать в Росгвардию уведомление до 29 июня 2023 года».

Хранение списанного оружия без уведомления запрещено. Подать такое уведомление можно при личном визите в подразделение Росгвардии. К нему надо приложить сертификат соответствия на изделие и документ, подтверждающий его приобретение. Кстати, обратиться в силовое ведомство можно и через портал Госуслуг. Также в Росгвардии пояснили, что приобрести охолощенное, учебное либо разрезное оружие без получения лицензии вправе граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста.

ИА «Орелград»

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