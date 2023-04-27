Перед майскими орловчанам напомнили о противопожарной безопасности

27.4.2023 | 15:35 Новости, Общество

В России действуют обновлённые правила предотвращения пожаров.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Об изменениях, вступивших в силу с марта этого года, напомнила администрация Орла. Они касаются разведения огня на дачных участках.

В частности, внимание горожан обратили на следующие моменты:

  • разводить открытый огонь можно на расстоянии от 15 метров от ближайшей постройки, в яме глубиной от 30 сантиметров и диаметром до одного метра,
  • сжигать мусор можно на расстоянии от 15 метров от ближайшей постройки в закрытой ёмкости с твёрдым основанием и общим объёмом до одного кубометра,
  • ставить мангал или барбекюшницу можно на расстоянии от 5 метров  от ближайшей постройки, при этом в радиусе двух метров нужно убрать все предметы, способные легко воспламениться.

Также необходимо соблюдать привычные противопожарные правила:

  • костёр на участке можно разводить только в безветренную погоду,
  • рядом с ямой или ёмкостью должен находиться металлический лист,
  • у гражданина должны иметься средства для тушения пожаров – вода, песок и лопата,
  • рядом с огнём должен постоянно находиться минимум один совершеннолетний гражданин с мобильником.

Штрафы за нарушение в условиях особого противопожарного режима, введённого в Орловской области, составляют от 10 до 20 тысяч, при повторном нарушении — от 12 до 20 тысяч. Если в результате ЧП пострадало чьё-то имущество либо был причинён вред здоровью (лёгкий или средний) – от 40 до 50 тысяч рублей. Более сложные случаи рассматриваться в порядке уголовной ответственности.

ИА «Орёлград»

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