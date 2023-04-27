В Орловской области в науку вложили почти миллиард рублей

Научными разработками в регионе занимаются два десятка организация.

В Орловской области в январе-декабре 2022 года научные исследования и разработки осуществлялись в 20 организациях. Такие данные приводит Орелстат. Как подсчитали статистики, на указанных предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками в целом было занято 700 человек, средняя заработная плата которых по итогам прошлого года составила 40 351 рублей в месяц. Кстати, это всего на 96 рублей, или на 0,2 процента ниже среднеобластного уровня.

«На научные исследования и разработки в январе-декабре 2022 года затрачено 952,9 миллиона рублей (в январе-декабре 2021 года – 702,3 миллиона рублей), — следует из данных официальной статистики. — В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится 54,8 процента общего объема затрат».

Если оценивать структуру организаций, проводивших разработки и изыскания, то 69,6 процента из них являются государственными, 25 процентов имеют частную форму собственности. Кстати, 5,4 процента таких организаций имеют иностранную долю участия. Такая компания, основной офис которой базируется во Франции, например, владеет фармацевтическим заводом под Орлом.

Анализ по видам экономической деятельности показал, что 33,4 процента научных разработок и исследования приходятся на организации образования, 33,3 процента – на организации профессиональной, научной и технической деятельности, 24,8 процента – на обрабатывающие производства, а 8,5 процента – на деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также деятельность в области информации и связи.

ИА «Орелград»