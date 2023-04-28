Легенды хоккея выйдут на лед в Орле

28.4.2023 | 14:15 Новости, Спорт

30 апреля в Орле пройдет гала-матч, закрывающий турнир Орловской области по хоккею с шайбой среди любительских команд 40+. Вместе с орловскими спортсменами в матче примут участие легендарные советские и российские хоккеисты.

Участниками гала-матча станут несколько орловских хоккейных команд: чемпион области «Основа», «Легион», «СЛАМС», «Арсенал», «Русагро», «Строитель».

На орловский лёд выйдут и приглашенные легенды хоккея: олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Владимир Мышкин, четырёхкратный чемпион мира, серебряный призер олимпиады, обладатель Кубка Канады Владимир Голиков, олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Светлов, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Давыдов, трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион СССР Игорь Мишуков.

Гала-матч организован при спонсорской поддержке известного орловского бизнесмена, руководителя и игрока команды «Основа» О.В. Карпикова.

Матч будет проводиться на «Ледовой арене» на ул. Зеленина, 4 (микрорайон Алроса), начало в 15-00 30 апреля. В программе, кроме хоккея, лазерное шоу, розыгрыш призов, горячий чай, фото- и видеосъемка. Вход свободный.

ИА «Орелград»

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