Заключенный объяснил причины побега из орловской колонии

Мужчина сообщил суду, что хотел умереть свободным человеком.

В феврале этого года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор гражданину, который отбывал наказание в орловской колонии, но сбежал оттуда. И вот теперь вердикт вступил в законную силу. Он проливает свет на мотивы беглеца. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 Уголовного кодекса РФ. Еще в 2011 году по приговору Московского областного суда он получил 16 лет лишения свободы за серию разбойных нападений и грабежей. Отбывать наказание он изначально должен был в исправительной колонии строгого режима.

Затем вид режимного учреждения ему заменили, и свой срок он отбывал в колонии-поселении, расположенной в орловском поселке Шахово. При этом он имел право передвижения без надзора, либо с надзором за пределами территории ФКУ КП-3. В июне 2021 года, как следует из приговора, он проследовал на выход за территорию колонии-поселения в сопровождении начальника отряда, с которым направился в Орловскую областную клиническую больницу. При этом его предупредили о возможной уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы.

Побег мужчина совершил в тот же день около 16 часов дня, когда его отправили на сдачу анализов в медицинский центр. Он воспользовался тем, что контроль со стороны сотрудника колонии оказался ослаблен. На свободе он находился до конца сентября 2022 года, то есть до задержания его сотрудниками полиции в Москве. На прошедшем в Орле в этом году судебном заседании беглец в содеянном признался полностью. Он рассказал суду о том, что, отбывая наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении в Орловской области, в июне 2021 года проходил обследование в больнице. Медики выявили у него тогда серьезное заболевание, из-за которого он не просто расстроился, у него появился страх перед смертью.

Свой мотив беглец объяснил так: он не хотел умереть в колонии, поэтому самовольно покинул больницу. При этом он понимал, что совершает побег из мест лишения свободы. По словам беглеца, сначала он добрался до Тульской области, а затем до Москвы, где работал на стройке до того дня, пока не был задержан. Показания подсудимого суд расценил как достоверные, поскольку они согласуются с иными исследованными доказательствами. Согласно приговору беглецу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Но с учетом неотбытой части предыдущего наказание он получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»