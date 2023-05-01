Ко Дню Победы Орёл украсит примерно тысяча триколоров

1.5.2023 | 11:16 Новости, Общество

847 из них уже в очереди на размещение.

ИА «Орелград»

Флаги уже начали вывешивать. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 436 триколоров повесят в Советском районе, 290 – в Заводском, 109 – в Железнодорожном. Также в самое ближайшее время целых 106 флагов вывесят в Северном районе, на площади Содружества.

Кроме того, специально к 9-му мая в сквере Танкистов «Зеленстрой» установит топиарную фигуру «Орден Победы». Также в Орле состоится традиционная весенняя «помывка памятников».

Напомним, что парад и салют в этот День Победы в городе не планируются. Губернатор объяснил это решение вопросом безопасности граждан.

ИА «Орёлград»

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Орелград. 2023 год

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