Ко Дню Победы Орёл украсит примерно тысяча триколоров

847 из них уже в очереди на размещение.

Флаги уже начали вывешивать. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 436 триколоров повесят в Советском районе, 290 – в Заводском, 109 – в Железнодорожном. Также в самое ближайшее время целых 106 флагов вывесят в Северном районе, на площади Содружества.

Кроме того, специально к 9-му мая в сквере Танкистов «Зеленстрой» установит топиарную фигуру «Орден Победы». Также в Орле состоится традиционная весенняя «помывка памятников».

Напомним, что парад и салют в этот День Победы в городе не планируются. Губернатор объяснил это решение вопросом безопасности граждан.

ИА «Орёлград»